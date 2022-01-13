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Клава Кока объяснилась за подлую сториз с Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © klavacoca, instagram.com/klavacoca

Певица Клава Кока прокомментировала сториз с Ольгой Бузовой, где певица еле держится на ногах и очень эмоционально смеется.

«Почему люди думают, что если мы веселимся, то мы обязательно пьяные или под чем-то? А что если это искренние эмоции, радость или просто прикалываемся», — написала Клава Кока.

Истрия про «пьяную Бузову» началась со сториз, опубликованных Клавой Кокой из Куршевеля. На видео девушки идут из спа и смеются. Бузова в какой-то момент присаживается на корточки, а Кока просит подругу не падать в ее куртке.

После публикации ролика в соцсети певец Дима Билан назвал Клаву Коку подлой и мелочной. Он считает, что этим видео она подставила телеведущую, которую называет подругой. Билан неравнодушен к теме, потому что страдает от алкогольной зависимости.

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