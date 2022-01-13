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Полицейский в Омске случайно пресек попытку изнасилования школьницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Омская школьница познакомилась в интернете с 42-летним мужчиной, он пытался изнасиловать ее в подъезде. Преступление пресек полицейский, который шел мимо, сообщило СУ СКР по Омской области.

Преступление произошло в ноябре прошлого года. Полицейский, находясь на дежурстве, прибыл по сообщению о краже к дому по 2-й Трамвайной улице. Когда оперуполномоченный вошел в подъезд, на лестничной площадке он увидел мужчину, удерживавшего полураздетую девочку-подростка.

«Выяснилось, что 42-летний мужчина — гражданин одной из бывших союзных республик, в течение месяца вел переписку на интимные темы в сети интернет с 14-летней девочкой. Назначив ей встречу, злоумышленник заманил девочку в подъезд, где снял с нее одежду и пытался изнасиловать, но этому помешал полицейский», — говорится в сообщении.

Обвиняемого арестовали. Вину он не признал, пояснив, что якобы потерпевшая сама проявила инициативу.

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