АвтоВАЗ показал деталь обновленной Lada Vesta

АвтоВАЗ показал первое видео с обновленной Lada Vesta — модель получит полностью светодиодную переднюю оптику.

Рестайлинговая Vesta обзаведется светодиодной передней оптикой. Но ожидается, что такие фары будут устанавливать только у топовых версий машины.

Также модель получит иные решетку радиатора и колесные диски. Самые крупные изменения у Vesta ожидаются в салоне — большой вертикальный планшет мультимедиа-системы, цифровая приборная панель, новые блок климат-контроля и мультируль.

Lada Vesta стала самой популярной моделью АвтоВАЗа в 2021 году. За 12 месяцев россияне приобрели 113 698 таких автомобилей. Сейчас семейство включает седан и универсал, у которых также есть «высокие» модификации Cross. Цены на модель начинаются с 862,9 тысячи рублей.