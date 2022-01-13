Премьеру «Морбиуса» в России перенесли на два месяца

Фильм «Морбиус» от Marvel выйдет в российский прокат на два месяца позднее ранее запланированного срока, о переносе премьеры сообщила компании Sony Pictures.

«Новая дата выхода фильма "Морбиус" в кинотеатрах России — 24 марта 2022 года (а не 27 января, как сообщалось ранее)», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

По сюжету Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства.

В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Главную роль в фильме исполняет Джаред Лето, также в фильме сыграли Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис. Режиссером проекта выступил Даниэль Эспиноса.