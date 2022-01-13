Омич убил брата из-за татуировок и скрывал это семь лет

Житель Омской области предстанет перед судом за убийство родного брата. По версии следствия, преступление произошло из-за татуировок, брат спрятал тело в колодце во дворе и скрывал это.

По информации СУ СКР по Омской области, преступление произошло в селе Сосновском в 2014 году. Два брата поссорились из-за татуировок: старший был судим и сделал наколки в колонии, младшему это не нравилось. Судимый брат ударил младшего ножом в сердце, спрятал тело в колодце во дворе и засыпал.

О преступлении знала жена вероятного убийцы, но она тоже никому не говорила об этом. В конце 2021 года дочь обвиняемого рассказала о своих подозрениях соседке, а та заявила в полицию.

При проверке информация подтвердилась, следователи нашли тело в указанном месте. Обвиняемый сознался в убийстве, теперь ему грозит до 15 лет заключения.