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Омич убил брата из-за татуировок и скрывал это семь лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Омской области предстанет перед судом за убийство родного брата. По версии следствия, преступление произошло из-за татуировок, брат спрятал тело в колодце во дворе и скрывал это.

По информации СУ СКР по Омской области, преступление произошло в селе Сосновском в 2014 году. Два брата поссорились из-за татуировок: старший был судим и сделал наколки в колонии, младшему это не нравилось. Судимый брат ударил младшего ножом в сердце, спрятал тело в колодце во дворе и засыпал.

О преступлении знала жена вероятного убийцы, но она тоже никому не говорила об этом. В конце 2021 года дочь обвиняемого рассказала о своих подозрениях соседке, а та заявила в полицию.

При проверке информация подтвердилась, следователи нашли тело в указанном месте. Обвиняемый сознался в убийстве, теперь ему грозит до 15 лет заключения.

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