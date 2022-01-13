Новым Зорро сделают женщину

Новый сериал о Зорро планирует снять американский телеканал The CW, главную роль в нем сыграет женщина.

Главной героиней в сюжете сериала станет андеграундная художница Сола Домингес. В борьбе за социальную справедливость она перейдет дорогу бандитам и будет вынуждена выйти на тропу войны.

Над созданием сериала работает дуэт из голливудского режиссера Роберта Родригеса и его сестры Ребекки, а также актриса София Вергара. Все они выступят продюсерами проекта. Кроме того, Роберт Родригес напишет сценарий, а Ребекка станет режиссером фильма, сообщает Deadline.

Даты выхода сериала пока нет. Создатели также держат в секрете, кто исполнит главную роль в фильме.

Назначать на роль супергероев женщин становится частой практикой в последние годы. Этому поспособствовала активная борьба США за права женщин и сексуальных меньшинств.

Также по новым правилам премии «Оскар» с 2024 года получить награду смогут только фильмы с участием представителей сексуальных меньшинств, расовых или этнических групп и женщин.