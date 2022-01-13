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Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Средний размер пенсии неработающего пенсионера, проиндексированной по поручению президента России Владимира Путина выше инфляции, составит почти 19 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Минтруда.

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6% — немного выше уровня инфляции, которая по итогам 2021 года составила 8,4%.

В результате размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году в среднем составит 18 984 рублей, в 2023 году — 20 047 рублей, в 2024 году — 21150 рублей.

Пенсии будут проиндексированы для 30,8 миллиона неработающих россиян, получающих страховые пенсии. На эти цели дополнительно потребуется 170 миллиардов рублей. Общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий по 2024 год составит более 500 миллиардов рублей.

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Экономика #Деньги #Рынок труда
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