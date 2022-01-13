Завод по переработке кедрового ореха построят в томском промпарке

Завод по переработке дикоросов появится на территории промпарка «Томск», сообщила пресс-служба администрации Томской области.

На территорию Березовой площадки промышленного парка «Томск» зашел новый резидент — компания «Алфавит здоровья», которая занимается переработкой кедрового ореха.

«Ядро кедрового ореха направляется для производства кондитерских, кулинарных изделий и кедрового масла. Шрот, который остается после отжима, применяется в качестве вкусовой добавки и обогатителя микроэлементами и витаминами, а скорлупа является компонентом для бальзамов и настоек», — рассказал руководитель организации Анатолий Линник.

В этом году компания планирует начать поставки продукции в страны Европы, прорабатывает возможность выхода на рынки Китая и Южной Кореи.

В строительство зданий и приобретение высокотехнологичного оборудования для нового завода, который разместится на территории промпарка «Томск», организация вложит не менее 100 миллионов рублей.