Завод по переработке кедрового ореха построят в томском промпарке

Завод по переработке дикоросов появится на территории промпарка «Томск», сообщила пресс-служба администрации Томской области.
На территорию Березовой площадки промышленного парка «Томск» зашел новый резидент — компания «Алфавит здоровья», которая занимается переработкой кедрового ореха.
«Ядро кедрового ореха направляется для производства кондитерских, кулинарных изделий и кедрового масла. Шрот, который остается после отжима, применяется в качестве вкусовой добавки и обогатителя микроэлементами и витаминами, а скорлупа является компонентом для бальзамов и настоек», — рассказал руководитель организации Анатолий Линник.
В этом году компания планирует начать поставки продукции в страны Европы, прорабатывает возможность выхода на рынки Китая и Южной Кореи.
В строительство зданий и приобретение высокотехнологичного оборудования для нового завода, который разместится на территории промпарка «Томск», организация вложит не менее 100 миллионов рублей.
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