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Россия потребовала от НАТО однозначный ответ

Источник:
ТАСС
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Фото: Mailtoanton / CC BY-SA 3.0

Россия рассчитывает на то, что НАТО примет предложения Москвы о гарантиях безопасности или даст конкретные разъяснения, почему они неприемлемы, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

«Еще раз подчеркну: мы сделали первый шаг, мы изложили на бумаге [наши идеи], мы опубликовали наше видение, как мы видим движение вперед в правильном направлении, и сегодня мы призвали наших партнеров к тому, чтобы и они тоже изложили на бумаге свои представления, в каком направлении двигаться», — цитирует ТАСС Грушко.

Тогда, по его словам, станет, «ясно какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели».

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Россия готова продолжить диалог с НАТО и использовать все возможности для движения в правильном направлении по обеспечению прочной системы безопасности в Европе, сказал Грушко.

«Но должны быть новые переговоры, новые разговоры, не должно быть повторения прежних принципов и идей, мы должны стремиться к общей цели», — подчеркнул замглавы МИД России.

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