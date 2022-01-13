Рэпер Канье Уэст устроит концерт для Владимира Путина

Американский рэпер Канье Уэст планирует приехать в Москву весной или летом с концертом, куда пригласит президента России Владимира Путина в качестве специального гостя, сообщил советник музыканта.

Уэст, недавно получивший право на использование псевдонима Йе, намерен продвигать свое творчество в России. Об этом рассказал советник рэпера изданию Billboard.

Кроме концерта с главой государства, Канье Уэст надеется записать дуэт с певцом Эмином Агаларовым (Emin).

По словам собеседника издания, певец хочет расширять контакты в музыкальной сфере и свой бизнес в России, которую он превратит в свой «второй дом».