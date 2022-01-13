Ракету «Циркон» рекомендовали принять на вооружение ВМФ

Госкомиссия по итогам государственных испытаний рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» на вооружение Военно-морского флота России, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

«Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя рекомендовала принять ее на вооружение надводных кораблей ВМФ России», — сказал ТАСС источник.

По данным собеседника агентства, испытания «Циркона» с подводного носителя после двух выполненных осенью 2021 года успешных пусков должны продолжиться в 2024 году.

Президент России Владимир Путин 24 декабря сообщил о залповом пуске «Циркона». Испытания, по его словам, прошли «успешно, безупречно».

«Циркон» — противокорабельная гиперзвуковая ракета российского производства, которая может развивать скорость более 9,5 тысяч километров в час.