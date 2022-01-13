НГУ ответил на претензии организаторов «Тотального диктанта»

Директора фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец пожаловалась на сложности в организации мероприятия в НГУ, где этот проект и зародился. руководство вуза ответило на претензии.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую придумали студенты НГУ в 2004 году.

Ребковец на своей странице в Facebook написала, что летом 2021 года руководство вуза, группой филологов которого в 2004 году была впервые проведена акция, попросило фонд сменить юридический адрес и освободить помещения НГУ, которые были заняты «Тотальным диктантом».

«Я не могу найти общий язык с университетом как структурой. Я пыталась, честно. Но все больше убеждаюсь в том, что "Тотальный диктант" университету просто не нужен, не нужен до такой степени, что он хочет от него очиститься. Очень буду рада ошибиться в своих суждениях», — написала она.

Ребковец добавила, что есть большая вероятность, что диктант в 2022 году в НГУ не состоится.

«В 2019 году, когда штаб "Тотального диктанта" по инициативе Ольги Ребковец переехал в Москву, а Новосибирск по ее же инициативе перестал был столицей диктанта, филологи из НГУ отказались от участия в акции. Соответственно, предоставление помещения в университете для нужд акции перестало быть целесообразным. Конфликта между руководством и организаторами не существует», — цитирует ТАСС пресс-службу НГУ.

Также вуз сообщил, что не получал официального запроса на проведение акции в этом году.

«Поскольку в НГУ пока не поступало официального запроса о проведении акции в 2022 году, вопрос об организации "Тотального диктанта" в университете с кафедрой общего и русского языкознания не обсуждался. Итоговое решение будут принимать эксперты-филологи. Если они дадут согласие, НГУ примет участие в акции», — сообщил сотрудник пресс-службы НГУ.