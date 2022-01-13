Крашенинников посчитал невозможной смертную казнь в России

Возвращение смертной казни в Россию невозможно по целому ряду причин, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее СМИ распространили выдержки из работы председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, касавшиеся применения смертной казни. Слова Зорькина рядом изданий были интерпретированы как мнение о том, что в России может произойти возврат к смертной казни.

«Я знаю, что он такие вещи, конечно, не говорил», — цитирует ТАСС Крашенинникова. По его словам парламентария, работа Зорькина содержит «много различных выводов, почему смертная казнь в России невозможна».

«Моя позиция тоже известна, я ее уже на протяжении десятилетий озвучиваю, что у нас она невозможна, она запрещена», — подчеркнул Крашенинников.

Он указал на то, что и в России, и в других странах продолжают совершаться судебные ошибки». «Это необратимая ситуация. Если выяснится, что это была судебная ошибка, — человека уже не вернуть», — добавил он.

Депутат заметил, что «наличие или отсутствие смертной казни не влияет на состояние преступности». «Я считаю, что мы этот период прошли, и, надеюсь, мы к нему не вернемся», — заключил Крашенинников.