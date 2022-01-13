США придумали новые санкции против России и лично Путина

Сенаторы США от Демократической партии представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина, которые Белый дом может ввести в случае обострения ситуации на Украине.

«Необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», — приводит РИА Новости проект документа.

Сенаторы также предложили запретить операции с суверенным долгом России, а также наложить ограничения не менее чем на три крупных российских банка, а также Российский фонд прямых инвестиций.

Другой пункт предлагаются санкции «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями». Речь идет об отключении России от SWIFT.

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Авторы документа указывают, что он «посылает четкий сигнал» о готовности США добиться «разрушительных последствий» для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Вашингтон надеется, что Москва выберет дипломатический путь. «Мы четко обозначили, какой будет альтернатива. <...> Надеемся, что эта альтернатива останется гипотетической», — заявил Прайс.