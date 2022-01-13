НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США придумали новые санкции против России и лично Путина

Источник:
РИА Новости
1007 9
Фото: USCapitol

Сенаторы США от Демократической партии представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина, которые Белый дом может ввести в случае обострения ситуации на Украине.

«Необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», — приводит РИА Новости проект документа.

Сенаторы также предложили запретить операции с суверенным долгом России, а также наложить ограничения не менее чем на три крупных российских банка, а также Российский фонд прямых инвестиций.

Другой пункт предлагаются санкции «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями». Речь идет об отключении России от SWIFT.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОстановить НАТО: чего Россия добилась от США

Авторы документа указывают, что он «посылает четкий сигнал» о готовности США добиться «разрушительных последствий» для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Вашингтон надеется, что Москва выберет дипломатический путь. «Мы четко обозначили, какой будет альтернатива. <...> Надеемся, что эта альтернатива останется гипотетической», — заявил Прайс.

Еще по теме
Россия потребовала от НАТО однозначный ответ
Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ
Россия и НАТО взяли курс на диалог
Россия продолжит военные маневры у границы с Украиной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омич убил брата из-за татуировок и скрывал это семь лет
Хакасия оказалась на дне рейтинга управлениями регионами
Завод по переработке кедрового ореха построят в томском промпарке
Строительство новой ГЭС в Красноярском крае обсудят на слушаниях
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили
Президент Туркмении приказал потушить «Врата ада»
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
Обсуждение (9)
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
35
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
31
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
31
Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане
Sibnet.Ru