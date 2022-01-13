США придумали новые санкции против России и лично Путина

Сенаторы США от Демократической партии представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина, которые Белый дом может ввести в случае обострения ситуации на Украине.
«Необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», — приводит РИА Новости проект документа.
Сенаторы также предложили запретить операции с суверенным долгом России, а также наложить ограничения не менее чем на три крупных российских банка, а также Российский фонд прямых инвестиций.
Другой пункт предлагаются санкции «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями». Речь идет об отключении России от SWIFT.
Авторы документа указывают, что он «посылает четкий сигнал» о готовности США добиться «разрушительных последствий» для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Вашингтон надеется, что Москва выберет дипломатический путь. «Мы четко обозначили, какой будет альтернатива. <...> Надеемся, что эта альтернатива останется гипотетической», — заявил Прайс.