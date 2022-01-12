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Россия и НАТО взяли курс на диалог

Источник:
ТАСС
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Фото: Senior Master Sgt. Adrian Cadiz

Представители России и НАТО в ходе переговоров подтвердили намерение продолжать диалог и обсудить варианты проведения новых встреч, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО ожидает от России положительный ответ на предложение альянса назначить график встреч по безопасности. Он также отметил, что диалог между НАТО и Москвой «труден, но от этого он еще более необходим».

Заседание Совета Россия — НАТО проходило в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Переговоры делегаций длились больше четырех часов, они стали первыми за последние два года.

Российскую делегацию встрече представлял замглавы МИД Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин. От НАТО присутствовал генсек блока Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц.

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