Новый ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет

Изготовленный с нуля модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» совершил первый полет, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

«Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе», — говорится в сообщении.

Самолет взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода, специалисты которого восстановили полный цикл производства советского Ту-160. При этом ракетоносец был значительно модернизирован.

Программа воспроизводства модернизированных самолетов Ту-160 была развернута по решению президента Владимира Путина. В ее рамках была полностью оцифрована конструкторская документация на ракетоносец, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий.

«Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование», — отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Контракт на поставку десяти самолетов в новом облике Ту-160М общей стоимостью 150 миллиардов рублей был подписан 25 января 2018 года. Сверхзвуковой ракетоносец считается самым мощным и крупным в истории военной авиации.