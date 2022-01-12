НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия продолжит военные маневры у границы с Украиной

Источник:
ТАСС
173 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Связи между продолжающимися военными учениями у границ с Украиной и переговорами с США и НАТО по гарантиям безопасности нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности», — отметил Песков.

По его словам, Россия продолжит проводить учения на своей территории. «Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооруженных сил», — подчеркнул он.

В Женеве 10 января прошли переговоры России и США. Российскую делегацию на ней представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва потребовала от Вашингтона прекращения создания военных баз на территории государств бывшего СССР, а также прекращения расширения военных альянса в сторону стран Прибалтики и Восточной Европы.

Еще по теме
Самолеты Минобороны вывезут россиян из Казахстана
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
Умер бывший начальник Генштаба и экс‑полпред в СФО Квашнин
Пылающий Казахстан, или Хроника бессмысленного бунта
смотреть все
Политика #Россия #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтайские неандертальцы имели мелкую моторику современных людей
Ребенок на Алтае покурил вейп и умер
Сергей Шелест официально стал мэром Омска
Чиновники не смогли подсчитать ущерб природе от взрыва на «Листвяжной»
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин предупредил о новом ударе пандемии
Президент России поручил повысить пенсии на 8,6%
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Астрономы обнаружили самую яркую сверхновую
О самом главном
Музыкальные послания для знаков Зодиака на 2022 год
Кармические отношения: как понять смысл союза
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
35
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
Sibnet.Ru