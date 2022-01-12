Россия продолжит военные маневры у границы с Украиной

Связи между продолжающимися военными учениями у границ с Украиной и переговорами с США и НАТО по гарантиям безопасности нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности», — отметил Песков.

По его словам, Россия продолжит проводить учения на своей территории. «Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооруженных сил», — подчеркнул он.

В Женеве 10 января прошли переговоры России и США. Российскую делегацию на ней представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва потребовала от Вашингтона прекращения создания военных баз на территории государств бывшего СССР, а также прекращения расширения военных альянса в сторону стран Прибалтики и Восточной Европы.