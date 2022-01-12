Мужчина погиб при разборе декораций «Лебединого озера»

Рабочий умер после падения декораций ледового шоу «Лебединое озеро» во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре в Москве.

Происшествие случилось 9 января, однако известно об этом стало только сейчас, пишет «Фонтанка». При демонтаже декораций на ледовой сцене сорвавшаяся балка придавила человека, который получил смертельные травмы.

Спектакль «Лебединое озеро» представила компания Navka Show, которую основала олимпийская чемпионка Татьяна Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представление проходило с 25 декабря по 8 января и стало новой интерпретацией легендарного одноименного балета Петра Ильича Чайковского.