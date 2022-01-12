Умный пистолет научили определять личность хозяина

Американская компания LodeStar Works представила «умный» пистолет с технологиями определения личности. Если такое оружие захочет использовать чужой человек, оно попросту отключится.
Разработчики отмечают, что внутри пистолета находится хорошо защищенная микроэлектроника, которая включает в себя сканер отпечатков пальцев, а также чип идентификации, который активируется телефонным приложением и работает только в ограниченном радиусе.
Также пистолет LodeStar получил отдельную панель для ввода PIN-кода. В этом случае оружие активируется только при правильном введении кода владельца. При необходимости в настройках можно записать несколько владельцев пистолета.
«Умный» пистолет будет продаваться по цене 895 долларов. При этом для полноценного выхода на рынок компании еще потребуется получить разрешение правоохранительных органов. Создатели оружия рассчитывают получить необходимые документы до конца 2022 года.
vitsabitovВан ден Хевель то ли жаба давит, то ли его федерация заказала.
corrector"повернул налево, хотя в дорожной книге было сказано повернуть направо", это называется :Интуи́ция (позднелат....
ForYouTubeНу не умеют остальные страны делать грузовики для плохих дорог, хоть тресни, а у нас они были ещё со...
-Керя-Вот Назарбаев показал своё истинное лицо. Сквазанул с деньгами как президент Афганистана Ахмадзай...