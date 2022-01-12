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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Умный пистолет научили определять личность хозяина

Источник:
New York Post
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Фото: © кадр из видео

Американская компания LodeStar Works представила «умный» пистолет с технологиями определения личности. Если такое оружие захочет использовать чужой человек, оно попросту отключится.

Разработчики отмечают, что внутри пистолета находится хорошо защищенная микроэлектроника, которая включает в себя сканер отпечатков пальцев, а также чип идентификации, который активируется телефонным приложением и работает только в ограниченном радиусе.

Также пистолет LodeStar получил отдельную панель для ввода PIN-кода. В этом случае оружие активируется только при правильном введении кода владельца. При необходимости в настройках можно записать несколько владельцев пистолета.

«Умный» пистолет будет продаваться по цене 895 долларов. При этом для полноценного выхода на рынок компании еще потребуется получить разрешение правоохранительных органов. Создатели оружия рассчитывают получить необходимые документы до конца 2022 года.

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Оборона #Оружие
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