«Бэтмену» c Паттинсоном присвоили рейтинг PG‑13

Фильм Мэтта Ривза «Бэтмен», где главную роль исполнил Роберт Паттинсон, получил рейтинг PG-13. Это значит, что фильм рекомендован для просмотра зрителям старше 13 лет.

Возрастное ограничение 13+ присвоено фильму для проката в США, сообщает «Российская газета». В отечественном прокате он может быть изменен.

Маркировка PG-13 обозначает, что в фильме могут присутствовать умеренное или грубое насилие, сцены с наготой или сексуальным контекстом, сцены употребления наркотиков. Также в таких картинах можно услышать грубые ругательства.

Новый «Бэтмен» выйдет в российский прокат 3 марта. У фильма высокий рейтинг ожидания. Зрители, посмотревшие трейлер, пришли в восторг от мрачной атмосферы и свежего прочтения истории Бэтмена.