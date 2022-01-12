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«Бэтмену» c Паттинсоном присвоили рейтинг PG‑13

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бэтмен»

Фильм Мэтта Ривза «Бэтмен», где главную роль исполнил Роберт Паттинсон, получил рейтинг PG-13. Это значит, что фильм рекомендован для просмотра зрителям старше 13 лет.

Возрастное ограничение 13+ присвоено фильму для проката в США, сообщает «Российская газета». В отечественном прокате он может быть изменен.

Маркировка PG-13 обозначает, что в фильме могут присутствовать умеренное или грубое насилие, сцены с наготой или сексуальным контекстом, сцены употребления наркотиков. Также в таких картинах можно услышать грубые ругательства.

Новый «Бэтмен» выйдет в российский прокат 3 марта. У фильма высокий рейтинг ожидания. Зрители, посмотревшие трейлер, пришли в восторг от мрачной атмосферы и свежего прочтения истории Бэтмена.

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