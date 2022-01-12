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Водители «поблагодарили» Lada за рост цен и качество сборки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ опубликовал поздравительный ролик «Спасибо» — пользователи в ответ раскритиковали главного автопроизводителя за качество машин, регулярный рост цен и навязывание дилерами допоборудования.

В поздравительном ролике «Спасибо», размещенном на YouTube, компания выразила благодарность сотрудникам и клиентам. А в ответ получила множество негативных комментариев.

«Спасибо и вам! Спасибо за повышения цен, спасибо за навязанные допы по 300-400 тысяч рублей вашими дилерами! Спасибо за отказы по гарантии и выигранные суды с вами! Спасибо!» — ответил Илья Прокопенко.

«Спасибо за "допы" в 200 тысяч при покупке бюджетной машины для небогатых людей», — заявила пчелка 2010.

«Спасибо и вам за огромные зазоры в дверях! С новым годом!» — отметил PROFFICK.

«Спасибо за древний двигатель в "новой" Ниве! Молодцы! Каждый раз пробиваете новое дно!» — высказался randamaniac66.

В 2021 году, по данным пресс-службы АвтоВАЗа, в России было реализовано 350 714 автомобилей Lada, что на 2,1% больше, чем по итогам 2020 года.

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