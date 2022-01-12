Ребенок на Алтае покурил вейп и умер

Двенадцатилетний мальчик в Алтайском крае умер после того, как покурил вейп, его сестра и подруга попали в больницу, сообщает СУ СК по региону.

По данным ведомства, днем 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила их в квартире без сознания. Девушек госпитализировали, а мальчика спасти не удалось.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.