Президент России поручил повысить пенсии на 8,6%

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить пенсии выше уровня инфляции, которая по итогам год составила 8,4%.

«На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — цитирует РБК Путина.

Он отметил, что необходимость такого повышения пенсий связана с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам увеличение их расходов, возникших из-за выросшей в 2021 году инфляции (годом ранее она составляла 4,9%).

На ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года Путин заявил, что правительство выполнит обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. «Правительство должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал он.