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Продажи нового флагмана OnePlus начнутся в январе

Источник:
Sibnet.ru
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Новый флагман OnePlus 10 Pro
Фото: © OnePlus

Компания OnePlus официально объявила о выпуске на рынок нового флагмана OnePlus 10 Pro. В Китае продажи стартуют 13 января, в России смартфон появится после 28 января. 

Китайская новинка оснащена 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением 3216 x 1440 пикселей. Смартфон использует новый чип Snapdragon 8 Gen 1, поддерживающий 5G, и режимом HyperBoost для увеличения графической производительности в играх. 

Камера от шведской компании Hasselblad с двойной оптической стабилизацией состоит из трех модулей на 48, 50 и 8 Мп. Есть возможность съемки 12-битных RAW-фото, видео в 8К и LOG, а также режим fish-eye для широкоугольного модуля.

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Батарея на 5000 мАч с проводной зарядкой на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт. Смартфон также оснащен функцией обратной беспроводной зарядки, что позволяет использовать его как зарядное устройство.

Сертифицирован OnePlus 10 Pro по новейшему стандарту TUV SUD 36-month A-level Fluence, что гарантирует работу гаджета без замедления интерфейса не менее трех лет.

Смартфон OnePlus 10 Pro будет продаваться в двух вариантах — с 8 и 12 гигабайтами оперативной памяти, 128 и 256 гигабайтами постоянной соответственно. Цена OnePlus 10 Pro начинается от 70 тысяч рублей, в зависимости от характеристик.

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