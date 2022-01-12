Путин предупредил о новом ударе пандемии

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная и у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные на совещании с членами правительства.

Президент России считает, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. «Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал он.

Путин призвал увеличивать объемы тестирования на коронавирус в стране, а также продолжать и наращивать прививочную кампанию. Глава государства обратил особое внимание на готовность больничной сети к возможной новой волне эпидемии.