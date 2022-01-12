НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Документальный сериал «Нулевые» от Минаева выйдет в Wink

Источник:
Sibnet.ru
358 0
Фото: © кадр из сериала «Нулевые»

Жизнь и развитие России в 2000-е годы разберут в новом документальном проекте писателя Сергея Минаева, документальный сериал станет продолжением «Девяностых» и выйдет в видеосервисе Wink.

Сериал расскажет о том, как после тяжелых лет экономика страны вошла в стадию бурного роста, что коренным образом повлияло на стандарты жизни и потребления. Цены на нефть были запредельно высоки, Исинбаева ставила рекорды, Билан победил на Евровидении, Ковальчук забил гол канадцам в финале Чемпионата мира по хоккею.

Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. В одной из серий авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде расскажут о появлении таких этапных телевизионных проектов, как «Последний герой», «Дом-2» и «Фабрика звезд».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСериал «Девяностые» разорвет стереотипы

Еще один значимый элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В серии про него создатели опишут возвышение хип-хоп группы Centr, совершившей революцию в своем жанре.

Как и в «Девяностых», авторы коснутся московской ночной жизни, в тот момент достигшей пределов своего безумия. Отдельной темой в сериале станет экономическая эйфория, накрывшая Россию с бурным ростом нефтяных котировок.

Героями сериала стали Константин Эрнст, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Алексей Кудрин, Дима Билан, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Ольга Бузова, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Петр Листерман и другие важные фигуры десятилетия.

Еще по теме
Фильм про Бодрова «Нас других не будет» вышел в Wink
Завершились съемки сериала «The Телки» для Wink
Wink пополнят восемь крупных кинопремьер
Фильм про молодость Джона Толкина появился в Wink
смотреть все
Культгид #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтайские неандертальцы имели мелкую моторику современных людей
Ребенок на Алтае покурил вейп и умер
Сергей Шелест официально стал мэром Омска
Чиновники не смогли подсчитать ущерб природе от взрыва на «Листвяжной»
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Японские эксперты назвали лучшие российские автомобили
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
35
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
Sibnet.Ru