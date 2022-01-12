Документальный сериал «Нулевые» от Минаева выйдет в Wink

Жизнь и развитие России в 2000-е годы разберут в новом документальном проекте писателя Сергея Минаева, документальный сериал станет продолжением «Девяностых» и выйдет в видеосервисе Wink.

Сериал расскажет о том, как после тяжелых лет экономика страны вошла в стадию бурного роста, что коренным образом повлияло на стандарты жизни и потребления. Цены на нефть были запредельно высоки, Исинбаева ставила рекорды, Билан победил на Евровидении, Ковальчук забил гол канадцам в финале Чемпионата мира по хоккею.

Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. В одной из серий авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде расскажут о появлении таких этапных телевизионных проектов, как «Последний герой», «Дом-2» и «Фабрика звезд».

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Еще один значимый элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В серии про него создатели опишут возвышение хип-хоп группы Centr, совершившей революцию в своем жанре.

Как и в «Девяностых», авторы коснутся московской ночной жизни, в тот момент достигшей пределов своего безумия. Отдельной темой в сериале станет экономическая эйфория, накрывшая Россию с бурным ростом нефтяных котировок.

Героями сериала стали Константин Эрнст, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Алексей Кудрин, Дима Билан, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Ольга Бузова, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Петр Листерман и другие важные фигуры десятилетия.