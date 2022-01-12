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Тепловизор с беспилотника заснял утечку тепла в доме в Черногорске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Беспилотник с тепловизором обнаружил утечку тепла в доме в Черногорске, оно уходило через крышу, сообщает правительство региона.

«СГК Хакасия» провела тепловизионную съемку с беспилотника. В зону внимания энергетиков попал на улице Калинина, 21 в Черногорске, на крыше которого был «пожар».

«Жители этого дома не раз просили нас добавить тепла, поскольку они замерзали в своих квартирах. Однако, благодаря тепловизионной съемке, мы отчетливо видим, как дом теряет тепло через крышу», — говорится в сообщении.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, специалисты Минстроя Хакасии провели обследование многоквартирного дома и выявили нарушение температурного режима в подъезде – чтобы спастись от жары, собственники оставили открытым люк на чердак, что и зафиксировал тепловизор.

После проверки от управляющей компании потребовали провести регулировочные работы. В этом году кровлю дома отремонтируют.

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Хакасия #Город
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