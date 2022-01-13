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Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Россия в 2022 году в очередной раз отметит Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Многие уже не считают это праздником, но для тех, кому не хватило волшебства в дни новогодних каникул, есть несколько простых ритуалов и примет для встречи Старого Нового года.

Традиция встречать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января появилась из-за разницы в календарях. Юлианский календарь («старый стиль») отстает от григорианского (нового) на 13 дней. Отмечать Старый Новый год стали тогда, когда в России было введено новое летоисчисление — в 1918 году.

Каждые сто лет разница между юлианским и григорианским календарями становится больше на один день. После 2100 года Старый Новый год можно будет встречать в ночь с 14 на 15 января. Но пока — в ночь на 14 января.

Как отметить Старый Новый год

Массовых официальных праздников не организовывается, но в семьях традиционно Старый Новый год в ночь на 14 января встречают также, как и в ночь на 1 января. Поэтому, если кто-то встретил новогодний праздник далеко от дома и друзей или не успел загадать новогоднее желание, предоставляется еще один шанс встретить Новый год по всем правилам. 

Старый Новый год совпадает со Святками — периодом с Рождества до Крещения, когда на Руси было принято гадать, поэтому праздник — самое время подготовить свечи, карты и попытаться заглянуть в будущее.

Приметы Старого Нового года

  • Согласно примете, в первый день Старого Нового года, то есть 14 января в дом первым должен зайти мужчина, тогда год для семьи будет удачным.

  • Погодная примета говорит о том, что, если ночь на 14 января будет тихой и ясной, то новый год ожидается счастливым.

  • В день 14 января нельзя считать мелочь, иначе новый год принесет много слез.

  • Также на Старый Новый год, согласно народной примете, не стоит давать деньги в долг и брать взаймы.

Денежный талисман на Старый Новый год

Существует простой способ создать денежный талисман для привлечения удачи и достатка в новом году. Делают его в ночь с 13 на 14 января.

Нужно растопить воск от свечи и сделать из него небольшую лепешку. На одной ее стороне начертить свое имя, на другой — персональную цифру, которую рассчитать следующим образом: сложить все составляющие даты рождения (например, 1 июня 1981 года — 1+7+1+9+8+1), цифры получившегося числа сложить до получения одной (например, 29. 2+9 = 11. 1+1 = 2).

На воск налепить монеты, которые лучше до этого носить с собой как минимум сутки. Готовый магический денежный талисман спрятать в укромное место, в идеале — туда, где обычно хранятся деньги или документы.

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