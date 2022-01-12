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Танковую армию ЗВО усилят дивизионом новейших «Коалиций»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitriy Fomin from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Дивизион новейших самоходных гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ» поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году., сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Несколько десятков единиц межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" поступит на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2022 году», — говорится в сообщении.

«Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

Самоходная гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров.

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