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Сериал «Великая» продлили на третий сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Великая»

Создатели сериала «Великая» сообщили о продлении проекта на третий сезон, об этом сказано в официальном Twitter-аккаунте сериала.

«Ура! Давайте праздновать! "Великая" вернется с третьим сезоном», — говорится в сообщении.

Сериал «Великая» вышел в 2020 году на Hulu. Он рассказывает о становлении императрицы Екатерины II. Главные рол в проекте исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт.

В первом сезоне молодая Екатерина приезжает в Россию и выходит замуж за Петра III. Поначалу юная и наивная девушка мечтает о любви, но вскоре она желает лишь одного — свергнуть мужа с престола и занять трон, чтобы привести Россию к процветанию.

Во втором сезоне Екатерина ждет ребенка и также пытается свергнуть с престола Петра. Когда у нее получается захватить власть, императрица сталкивается с новыми трудностями. Многие реформы оказываются не понятыми дворянами.

Подробностей сюжета третьего сезона нет. Но в коротком анонсе, опубликованном в Twitter, есть намек на то, что борьба за любовь подданных между Петром и Екатериной продолжится.

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