Норвежский фотограф уличил создателей «Елок» в плагиате

Фотограф из Норвегии Стиг Ховард Дирдал увидел плагиат в постере российского фильма «Елки 8», постановка кадра в нем идентична рождественской открытке, которую он сделал для сотрудников магазина фототехники Stavanger Foto.
«Когда международный фильм плагиатит рождественскую открытку от Stavanger foto 2015 года — я в очередной раз подтверждаю ценность творчества. Вчера состоялась норвежская премьера по фильму "Елки 8". Тут (на постере) есть некоторые общие черты и смешанные эмоции», — написал Стиг Ховард Дирдал в Facebook.
Один из режиссеров «Елок» Антон Богданов переложил ответственность за плагиат на дизайнеров фильма.
«Понятия не имел,
откуда это взято, потому что в киномире каждый занимается своим делом. Если мы
снимали, разрабатывали сценарий, то уже момент продвижения и так далее — этим
занимался другой отдел. Нас всех по очереди фотографировали. Мы приезжали, нас
фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому
что тело там точно не мое», — сказал Богданов радиостанции «Говорит Москва».
«Елки 8» вышли в кинотеатрах в декабре. Крупные киносети отказались брать картину в прокат из-за того, что фильм слишком рано планировали отправить в Сеть. Кроме Ивана Урганта и Сергея Светлакова в фильме снялись Ольга Бузова и Филипп Киркоров.
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