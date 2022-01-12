Норвежский фотограф уличил создателей «Елок» в плагиате

Фотограф из Норвегии Стиг Ховард Дирдал увидел плагиат в постере российского фильма «Елки 8», постановка кадра в нем идентична рождественской открытке, которую он сделал для сотрудников магазина фототехники Stavanger Foto.

«Когда международный фильм плагиатит рождественскую открытку от Stavanger foto 2015 года — я в очередной раз подтверждаю ценность творчества. Вчера состоялась норвежская премьера по фильму "Елки 8". Тут (на постере) есть некоторые общие черты и смешанные эмоции», — написал Стиг Ховард Дирдал в Facebook.

Один из режиссеров «Елок» Антон Богданов переложил ответственность за плагиат на дизайнеров фильма.

«Понятия не имел, откуда это взято, потому что в киномире каждый занимается своим делом. Если мы снимали, разрабатывали сценарий, то уже момент продвижения и так далее — этим занимался другой отдел. Нас всех по очереди фотографировали. Мы приезжали, нас фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому что тело там точно не мое», — сказал Богданов радиостанции «Говорит Москва».

«Елки 8» вышли в кинотеатрах в декабре. Крупные киносети отказались брать картину в прокат из-за того, что фильм слишком рано планировали отправить в Сеть. Кроме Ивана Урганта и Сергея Светлакова в фильме снялись Ольга Бузова и Филипп Киркоров.