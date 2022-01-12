НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Норвежский фотограф уличил создателей «Елок» в плагиате

Источник:
Sibnet.ru
304 0
Фото: © кадр из фильма «Елки 8»

Фотограф из Норвегии Стиг Ховард Дирдал увидел плагиат в постере российского фильма «Елки 8», постановка кадра в нем идентична рождественской открытке, которую он сделал для сотрудников магазина фототехники Stavanger Foto.

«Когда международный фильм плагиатит рождественскую открытку от Stavanger foto 2015 года — я в очередной раз подтверждаю ценность творчества. Вчера состоялась норвежская премьера по фильму "Елки 8". Тут (на постере) есть некоторые общие черты и смешанные эмоции», — написал Стиг Ховард Дирдал в Facebook.

Фото: © stig.dirdal, facebook.com/stig.dirdal

Один из режиссеров «Елок» Антон Богданов переложил ответственность за плагиат на дизайнеров фильма.

«Понятия не имел, откуда это взято, потому что в киномире каждый занимается своим делом. Если мы снимали, разрабатывали сценарий, то уже момент продвижения и так далее — этим занимался другой отдел. Нас всех по очереди фотографировали. Мы приезжали, нас фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому что тело там точно не мое», — сказал Богданов радиостанции «Говорит Москва».

«Елки 8» вышли в кинотеатрах в декабре. Крупные киносети отказались брать картину в прокат из-за того, что фильм слишком рано планировали отправить в Сеть. Кроме Ивана Урганта и Сергея Светлакова в фильме снялись Ольга Бузова и Филипп Киркоров.

Еще по теме
Сериал «Великая» продлили на третий сезон
Режиссер «Человека-паука» поработает с новым «Пунктом назначения»
Фильм про обмен телами бурята и русского покажут в Улан-Удэ
«Оскару» вернут ведущего впервые с начала пандемии
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чиновники не смогли подсчитать ущерб природе от взрыва на «Листвяжной»
Тепловизор с беспилотника заснял утечку тепла в доме в Черногорске
«Королева Красноярска» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира»
Суды «заминировали» в Новосибирске
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Вспыхнула болезнь, поражающая интеллект у молодых людей
Обсуждение (0)
Картина дня
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Торговые сети ограничат наценки на базовые продукты
Скончался известный телеведущий Михаил Зеленский
Топ комментариев

vitsabitov

Ван ден Хевель то ли жаба давит, то ли его федерация заказала.

corrector

"повернул налево, хотя в дорожной книге было сказано повернуть направо", это называется :Интуи́ция (позднелат....

-Керя-

Вот Назарбаев показал своё истинное лицо. Сквазанул с деньгами как президент Афганистана Ахмадзай...

Dimank

Как они любят выступать и быть экспертами во всём
Sibnet.Ru