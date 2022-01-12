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Суды «заминировали» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Калининский районный суд Новосибирска

Сообщения о минировании поступили в новосибирские суды в среду, антитеррористическая комиссия (АТК) региона проверяет информацию.

О «минировании» судов в среду утром сообщили пользователи соцсетей. Посетителей и персонал эвакуировали из здания суда Калининского района, аналогичное сообщение поступило в суд Дзержинского района. Также «заминировали» районный отдел налоговой службы на улице Объединения.

«Правоохранительные органы обследуют областные государственные учреждения на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителя сообщения», — сказано в сообщении АТК.

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ЧП #Происшествия
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