НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Instagram добавит долгожданную функцию

Источник:
Sibnet.ru
332 0
Возможность редактировать сетку профиля появится в Инстаграм
Фото: © Sibnet.ru

Возможность редактировать вид и сетку страницы в Instagram появится с одним из ближайших обновлений приложения, сообщил в Twitter разработчик сервиса Алессандро Полуцци.

Функция редактирования сетки сейчас доступна ограниченному числу аккаунтов, но в скором времени появится у широкого круга пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУдалиться из соцсетей: пошаговая инструкция

Как уточнил Полуцци, пользователи смогут менять местами как старые, так и новые плитки, и располагать их в любом порядке. 

Также будет доступна возможность закреплять посты, как это можно делать в Telegram или Twitter. Включить функцию можно будет в настройках своей страницы.

В сообщении Полуцци говорится, что Instagram ведет работу над еще одной ожидаемой функцией — возможностью удаления аккаунта непосредственно из приложения. На данный момент это можно сделать только через веб-версию социальной сети.

Еще по теме
Telegram научился распознавать текст на изображениях
Антивирус Avira оснастили инструментом для майнинга Ethereum
Россия ввела бесплатную связь с Казахстаном
Казахстан снова лишился интернета
смотреть все
Технологии #Интернет #Соцсети #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чиновники не смогли подсчитать ущерб природе от взрыва на «Листвяжной»
Тепловизор с беспилотника заснял утечку тепла в доме в Черногорске
«Королева Красноярска» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира»
Суды «заминировали» в Новосибирске
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Вспыхнула болезнь, поражающая интеллект у молодых людей
Обсуждение (0)
Картина дня
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Торговые сети ограничат наценки на базовые продукты
Скончался известный телеведущий Михаил Зеленский
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
31
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
Sibnet.Ru