Instagram добавит долгожданную функцию

Возможность редактировать вид и сетку страницы в Instagram появится с одним из ближайших обновлений приложения, сообщил в Twitter разработчик сервиса Алессандро Полуцци.



Функция редактирования сетки сейчас доступна ограниченному числу аккаунтов, но в скором времени появится у широкого круга пользователей.



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Как уточнил Полуцци, пользователи смогут менять местами как старые, так и новые плитки, и располагать их в любом порядке.

Также будет доступна возможность закреплять посты, как это можно делать в Telegram или Twitter. Включить функцию можно будет в настройках своей страницы.

В сообщении Полуцци говорится, что Instagram ведет работу над еще одной ожидаемой функцией — возможностью удаления аккаунта непосредственно из приложения. На данный момент это можно сделать только через веб-версию социальной сети.