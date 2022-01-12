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Режиссер «Человека-паука» поработает с новым «Пунктом назначения»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Пункт назначения»

Режиссер «Человека-паука: Нет пути домой» Джон Уоттс выступит в качестве продюсера и помощника сценариста шестой части фильма «Пункт назначения».

Слухи о работе над шестой части «Пункта назначения» появились еще в 2021 году. Известно, что сценарий напишет Лори Эванс. По информации The Hollywood Reporter, продюсировать и помогать писать сценарий будет Джон Уоттс.

Издание Variety, подтвердив предыдущие слухи, пишет, что фильм проигнорирует кинотеатры и выйдет эксклюзивно на HBO Max.

Во франшизе «Пункт назначения» пять частей. Первый фильм рассказывает о молодом человеке, который после видения предотвращает гибель своих друзей в крушении самолета. Но с молодыми людьми начинают происходить несчастные случаи, поскольку им все равно суждено умереть.

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