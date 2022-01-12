«Оскару» вернут ведущего впервые с начала пандемии

Церемония вручения премии «Оскар» в 2022 году пройдет с ведущим впервые после 2019 года, когда начались ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Информацию о том, что у «Оскара» в этом году будет ведущий, подтвердил глава развлекательного отдела телеканала ABC Крейг Эрвич, сообщает журнал Variety. Но кто будет вести церемонию пока остается тайной.

В 2017 и 2018 годах церемонию вручения вел американский комедиант Джимми Киммел, в 2019 году ведущим был выбран комик Кевин Харт.

В 2020 и 2021 годах премия «Оскар» прошла без ведущих. Рейтинги двух церемоний были самыми низкими в истории. В 2022 году вручение кинопремии пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.