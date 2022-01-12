Робота научили уничтожать сорняки лазером

Сорные культуры определяются с помощью искусственного интеллекта на базе технологий Nvidia, сообщается на сайте компании. Он обучен распознавать сорняки в разные стадии роста и не путать их с высаженными культурами.

Уничтожение сорняков происходит с помощью высокоточных лазеров мощностью 150 Вт. Таких устройств у робота восемь, каждое из них способно срабатывать один раз в 50 миллисекунд.



Перемещаться по полю LaserWeeder способен самостоятельно, с помощью лидаров он обнаруживает препятствия, а постоянный автоматический контроль по GPS ограничивает фронт работ. За день один такой робот способен обработать от 15 до 20 акров (6-8 гектаров).

Разработчики отмечают, что робот способен функционировать в любых климатических условиях, круглосуточно и уничтожать до 100 тысяч сорняков в час. Использование LaserWeeder, по их мнению, позволит отказаться от гербицидов и способствует регенеративному земледелию.