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Робота научили уничтожать сорняки лазером

Источник:
Sibnet.ru
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Робот для прополки сорняков
Фото: © Carbon Robotics

Американская компания Carbon Robotics создала сельскохозяйственного робота LaserWeeder, способного с помощью лазеров уничтожать сорняки на полях.

Сорные культуры определяются с помощью искусственного интеллекта на базе технологий Nvidia, сообщается на сайте компании. Он обучен распознавать сорняки в разные стадии роста и не путать их с высаженными культурами.

Уничтожение сорняков происходит с помощью высокоточных лазеров мощностью 150 Вт. Таких устройств у робота восемь, каждое из них способно срабатывать один раз в 50 миллисекунд.

Перемещаться по полю LaserWeeder способен самостоятельно, с помощью лидаров он обнаруживает препятствия, а постоянный автоматический контроль по GPS ограничивает фронт работ. За день один такой робот способен обработать от 15 до 20 акров (6-8 гектаров).

Разработчики отмечают, что робот способен функционировать в любых климатических условиях, круглосуточно и уничтожать до 100 тысяч сорняков в час. Использование LaserWeeder, по их мнению, позволит отказаться от гербицидов и способствует регенеративному земледелию.

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