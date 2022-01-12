Российским рабочим предложили дать приоритет на госстройках

Минэкономразвития предлагает при проведении строительных госзакупок давать приоритет подрядным организациям «без преобладающего найма иностранной рабочей силы», говорится в письме замглавы ведомства Владислава Федулова в аппарат правительства.

Такая мера «позволит стимулировать занятость на российском рынке труда, а также работников с территории Евразийского экономического союза», приводит РБК аргументы Федулова.

Он приводит в качестве примера указ «Покупай американское, нанимай американцев» («Buy American and Hire American»), подписанный в 2017 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

В письме Федулова говорится, что предлагаемая мера поддержки стала ответом на обращение дорожных подрядчиков, которые летом 2021 года пожаловались президенту Владимиру Путину на кризис в отрасли.