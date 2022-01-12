Российским рабочим предложили дать приоритет на госстройках

Минэкономразвития предлагает при проведении строительных госзакупок давать приоритет подрядным организациям «без преобладающего найма иностранной рабочей силы», говорится в письме замглавы ведомства Владислава Федулова в аппарат правительства.
Такая мера «позволит стимулировать занятость на российском рынке труда, а также работников с территории Евразийского экономического союза», приводит РБК аргументы Федулова.
Он приводит в качестве примера указ «Покупай американское, нанимай американцев» («Buy American and Hire American»), подписанный в 2017 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом.
В письме Федулова говорится, что предлагаемая мера поддержки стала ответом на обращение дорожных подрядчиков, которые летом 2021 года пожаловались президенту Владимиру Путину на кризис в отрасли.
DisobedientПеремога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...
ForYouTubeНу не умеют остальные страны делать грузовики для плохих дорог, хоть тресни, а у нас они были ещё со...
vitsabitovВан ден Хевель то ли жаба давит, то ли его федерация заказала.
corrector"повернул налево, хотя в дорожной книге было сказано повернуть направо", это называется :Интуи́ция (позднелат....