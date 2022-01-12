НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российским рабочим предложили дать приоритет на госстройках

Источник:
РБК
240 0
Фото: © Sibnet.ru

Минэкономразвития предлагает при проведении строительных госзакупок давать приоритет подрядным организациям «без преобладающего найма иностранной рабочей силы», говорится в письме замглавы ведомства Владислава Федулова в аппарат правительства.

Такая мера «позволит стимулировать занятость на российском рынке труда, а также работников с территории Евразийского экономического союза», приводит РБК аргументы Федулова.

Он приводит в качестве примера указ «Покупай американское, нанимай американцев» («Buy American and Hire American»), подписанный в 2017 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

В письме Федулова говорится, что предлагаемая мера поддержки стала ответом на обращение дорожных подрядчиков, которые летом 2021 года пожаловались президенту Владимиру Путину на кризис в отрасли.

Еще по теме
Новосибирцы готовы снизить зарплатные ожидания
Сибирь обогнала Москву по росту зарплат
Поручения Путина обезопасят труд шахтеров
Сибиряки почувствовали себя на рынке труда стабильнее всех россиян
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Четверо погибли в столкновении автобуса и машины в Красноярском крае
Новые ограничения ввели в Бурятии перед приходом «омикрона»
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Приангарье
Холод пообещали четырем регионам Сибири
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
Российские десантники взяли под контроль аэропорт Алма‑Аты
Обсуждение (0)
Картина дня
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
Торговые сети ограничат наценки на базовые продукты
Скончался известный телеведущий Михаил Зеленский
Российским рабочим предложили дать приоритет на госстройках
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

ForYouTube

Ну не умеют остальные страны делать грузовики для плохих дорог, хоть тресни, а у нас они были ещё со...

vitsabitov

Ван ден Хевель то ли жаба давит, то ли его федерация заказала.

corrector

"повернул налево, хотя в дорожной книге было сказано повернуть направо", это называется :Интуи́ция (позднелат....
Sibnet.Ru