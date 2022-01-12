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Торговые сети ограничат наценки на базовые продукты

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Крупные розничные сети X5 Group и «Магнит» предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца года, сообщили эти компании.

В X5 Group («Пятерочка» и «Перекресток») сказали газете «Коммерсантъ», что ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. Список конкретных товаров будет определяться ежемесячно.

В «Магните» отметили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. В них включат вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.

В ФАС подтвердили предложения от ретейлеров. «Сейчас они изучаются», — подтвердили в ведомстве.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов также подтвердил, что с торговыми обсуждался вопрос установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%.

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