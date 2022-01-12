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Билл Гейтс увидел в «омикроне» спасение от пандемии

Источник:
ТАСС
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Фото: US Treasury Department

Широкое распространение штамма «омикрон» может повлечь за собой снижение числа заражений и переход коронавируса в разряд сезонных заболеваний, считает основатель корпорации Microsof Билл Гейтс.

Гейтс подчеркнул, что распространение омикрон-штамма в той или иной стране оказывает серьезное давление на ее систему здравоохранения. «Большинство тяжелых случаев заболевания придется на невакцинированных людей», — цитирует его ТАСС.

По его словам, благодаря варианту «омикрон» у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться по меньшей мере на протяжении года. «Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и COVID-19 можно будет лечить как сезонный грипп», — сказал Гейтс.

«Рано или поздно мы можем прийти к тому, что нам нужно будет раз в год прививаться от коронавируса», — считает он. По мнению Гейтса, на данный момент предпосылок к появлению более заразного штамма инфекции нет, но исключать возможности его возникновения не следует.

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