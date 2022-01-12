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США потребовали от России объяснить учения у границ Украины

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Соединенные Штаты ждут от России объяснений по поводу проведения военных учений вблизи границы с Украиной, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Минобороны России объявило о новых учениях на западе после того, как США призвали Россию к деэскалации на переговорах в Женеве. «В данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — цитирует РБК Прайса.

По его словам, для прогресса в переговорах необходима «атмосфера деэскалации». Среди мер, которые нужны для снижения напряженности, представитель Госдепа назвал «возвращение войск в казармы» и «прозрачность вокруг любых легитимных учений на российской территории».

Российские власти неоднократно подчеркивали, что у России нет «агрессивных планов» по отношению к другим странам, а перемещения войск внутри границ — это ее внутреннее дело.

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