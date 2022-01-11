WhatsApp получил удобную функцию

Мессенджер WhatsApp сделал более удобным прослушивание голосовых сообщений — теперь их можно воспроизводить, не находясь внутри переписки.

Теперь при переключении на новый чат или главный экран мессенджера плеер голосовых сообщений появляется в верхней части приложения. Пользователям также стали доступны кнопки для остановки и запуска воспроизведения и индикатор длительности голосового сообщения.

Фоновое прослушивание голосовых сообщений позволяет пользователям мессенджера переключаться на другие чаты, не прерывая воспроизведения аудио, пишет специализированный портал WABetaInfo.

Пока что новая функция работает только в бета-версии WhatsApp для Android, однако вскоре она станет доступна для всех пользователей мобильного приложения.