Попова допустила резкий рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в разработке прогнозов участвовали эпидемиологи, математики и аналитики. Пессимистичный сценарий предусматривает рост случаев коронавирусной инфекции на территории России до шестизначных цифр.

Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. Так, в 35 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился.

Попова призвала работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников и не допускать до работы тех, кто приходит с симптомами ОРВИ. Она также уточнила, что в 13 регионах страны уже выявлен штамм «омикрон»

Глава Роспотребнадзора предупредила, что инкубационный период «омикрона» короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день.