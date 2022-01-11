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Попова допустила резкий рост заболеваемости COVID-19

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Заболеваемость COVID-19 в России при неблагоприятном развитии ситуации может достичь ста тысяч случаев в сутки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в разработке прогнозов участвовали эпидемиологи, математики и аналитики. Пессимистичный сценарий предусматривает рост случаев коронавирусной инфекции на территории России до шестизначных цифр.

Главный санитарный врач подчеркнула, что специалисты видят признаки ухудшения ситуации. Так, в 35 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский. При этом показатель заболеваемости за первую неделю нового года снизился.

Попова призвала работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников и не допускать до работы тех, кто приходит с симптомами ОРВИ. Она также уточнила, что в 13 регионах страны уже выявлен штамм «омикрон»

Глава Роспотребнадзора предупредила, что инкубационный период «омикрона» короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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