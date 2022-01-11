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Игра PUBG стала бесплатной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SnakeDrone / Attribution License

Королевская битва PUBG: Battlegrounds перешла на условно-бесплатную модель распространения. Все желающие могут добавить игру в свои библиотеки на ПК, PlayStation и Xbox.

С переходом на условно-бесплатную модель разработчики запустили масштабные технические работы. До 12 января 2022 года серверы PUBG: Battlegrounds будут недоступны, после перезапуска всех игроков в PUBG разделят на две категории: стандартные и Battlegrounds Plus.

Категорию Battlegrounds Plus можно будет приобрести отдельно, он даст к ранговым матчам и различным бонусам. При этом игроки, которые купили игру до ее перехода на новую модель распространения, получат Battlegrounds Plus автоматически.

На 12 января также запланирован выход обновления 15.2. В игре появится управляемый дрон, который будет действовать в радиусе 300 метров. Также игрокам станет доступен медицинский комплект с новыми механиками лечения раненых.

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Игры #Экшены
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