Игра PUBG стала бесплатной

Королевская битва PUBG: Battlegrounds перешла на условно-бесплатную модель распространения. Все желающие могут добавить игру в свои библиотеки на ПК, PlayStation и Xbox.

С переходом на условно-бесплатную модель разработчики запустили масштабные технические работы. До 12 января 2022 года серверы PUBG: Battlegrounds будут недоступны, после перезапуска всех игроков в PUBG разделят на две категории: стандартные и Battlegrounds Plus.

Категорию Battlegrounds Plus можно будет приобрести отдельно, он даст к ранговым матчам и различным бонусам. При этом игроки, которые купили игру до ее перехода на новую модель распространения, получат Battlegrounds Plus автоматически.

На 12 января также запланирован выход обновления 15.2. В игре появится управляемый дрон, который будет действовать в радиусе 300 метров. Также игрокам станет доступен медицинский комплект с новыми механиками лечения раненых.