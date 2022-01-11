Курилы получили «летающие танки»

Воинские части на Курильских островах получили модернизированные газотурбинные танки Т-80БВВ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван "летающим" танком», — отмечается в сообщении.

Последняя на сегодня модификация Т-80БВВ разгоняется до скорости более 70 километров в час. Испытания подтвердили, что обновленный российский танк отлично проявляет себя в экстремальных климатических условиях.

Также танк получил современное оборудование — многоканальные прицелы наводчика, стабилизаторы вооружения, приборы наблюдения, радиостанции и системы динамической защиты.