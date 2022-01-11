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ВОЗ спрогнозировала тотальное заражение Европы «омикроном»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель в странах Европы могут заразиться более 50% населения, заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По словам представителя ВОЗ, в первую неделю 2022 года в Европе зафиксировали около 7 миллионов случаев COVID-19, заражаемость выросла более чем в два раза за двухнедельный период.

Данные экспертов показывают, что «омикрон» быстро становится доминирующим в западной Европе, в настоящее время он распространяется на Балканах. Штамм уже проник в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии.

Из-за беспрецедентных масштабов передачи вируса растет число госпитализаций с коронавирусом, что создает нагрузку на системы здравоохранения. Так, первое место по числу случаев COVID-19 сейчас занимает Великобритании, за ней следуют Франция и Россия.

В США за истекшие сутки выявили около 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для одной страны за всю пандемию.

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