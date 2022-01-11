Бутырская увидела плюсы в участии на Олимпиаде небинарного фигуриста

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила то, что небинарный спортсмен Тимоти Ледук вошел в состав сборной США на Олимпиаду в Пекине.

«История Ледука — обыкновенная мелочь. Тем не менее, наверное, хорошо, что он дал повод людям обсуждать фигурное катание, пусть и с такой стороны. Наш вид спорта и без того популярен, но пускай за счет американца станет еще более интересным», — заявила Бутырская в интервью RT.

Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. Они стали чемпионами США и отобралась на Олимпиаду.

В 2019 году фигурист стал первым открытым геем, победившим на чемпионате США. В прошлом году он объявил о своей небинарной гендерной идентичности.