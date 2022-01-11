Российский паспорт повысил международный рейтинг

Паспорт Российской Федерации по итогам 2021 года улучшил свои позиции в традиционном мировом рейтинге от консалтинговой компании Henley & Partners, поднявшись с 51-й на 46-ю строчку.

Так, в конце минувшего года Россия подписала соглашение о безвизовом режиме с Пакистаном. Количество теоретических направлений для безвизового посещения для российских граждан достигло 119, отмечается в документе.

Лидерами рейтинга остаются Сингапур и Япония, обладатели паспортов этих стран могут посещать без визы 192 государства. Вторую строчку делят Германия и Южная Корея, эти паспорта открывают 190 безвизовых направлений.

На третьем месте Испания, Италия, Люксембург и Финляндия, паспорта этих стран позволяют посетить 189 стран без необходимости оформления визы. Среднемировой показатель на 2021 год составил 107 стран.

Авторы рейтинга указывают, что за последние 15 лет границы стран стали намного более открытыми. При этом паспорта разных государств имеют разный «вес» и это неравенство только растет. Например, американцы могут посещать более 180 направлений без визы, тогда как граждан Анголы, Камеруна и Лаоса без визы готовы принять только 50 стран.