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Двое мужчин умерли после застолья с неизвестным алкоголем в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Компания мужчин в поселке Тапхар выпили алкоголь неизвестного происхождения, шесть человек попали в больницу, из них двое умерли, сообщает СУ СК РФ по Республике Бурятии.

По данным следствия, 9 и 10 января восемь жителей в возрасте от 33 до 46 лет поселка Тапхар Иволгинского района Республики Бурятия пили в квартире у одного из них. Затем они почувствовали себя плохо. Шесть сельчан были доставлены в больницу, еще двое отказались от госпитализации. В больнице умерли два пациента.

В квартире нашли семь пустых бутылок из-под водок различных марок, одна пустая стеклянная банка и один стакан. В бутылках была сертифицированная алкогольная продукция, купленная в разных продуктовых магазинах в период с 30 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

В обнаруженной банке находилась прозрачная жидкость, которую также пили пострадавшие. При этом хозяин квартиры сообщил свидетелю, что данная жидкость — спирт, который ему передали знакомые.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц).

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