Казахстан оценил сумму ущерба от беспорядков

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла 220 миллионов долларов, сообщили в национальной палате предпринимателей страны «Атамекен».

«По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 миллиона тенге (220 миллионов долларов)», — говорится в сообщении на сайте национальной палаты.

При этом только в Алма-Ате ущерб оценен в 93,8 миллиарда (213,3 миллиона долларов)

В девяти регионах выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса и 1709 объектов, из них в Алма-Ате — 1408 субъектов и 1578 объектов.

«Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля — 1448; общепит — 32; финсектор — 37; логистика — девять; СМИ — два», — уточнили в «Атамекене».