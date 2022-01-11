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Казахстан оценил сумму ущерба от беспорядков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: неизвестно

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла 220 миллионов долларов, сообщили в национальной палате предпринимателей страны «Атамекен».

«По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 миллиона тенге (220 миллионов долларов)», — говорится в сообщении на сайте национальной палаты.

При этом только в Алма-Ате ущерб оценен в 93,8 миллиарда (213,3 миллиона долларов)

В девяти регионах выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса и 1709 объектов, из них в Алма-Ате — 1408 субъектов и 1578 объектов.

«Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля — 1448; общепит — 32; финсектор — 37; логистика — девять; СМИ — два», — уточнили в «Атамекене».

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