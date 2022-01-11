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Xiaomi представила дешевую мышь с флагманскими возможностями

Источник:
Gizmochina
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила доступную игровую мышь с достойными характеристиками Xiaomi Gaming Mouse Lite, цена которой на старте продаж составит 15 долларов.

Несмотря на бюджетную стоимость, Xiaomi Gaming Mouse Lite оснащена позолоченными микропереключателями TTC со сроком службы 80 миллионов нажатий. Устройство также соответствует степени защиты IP54.

Игровая мышь имеет оптический датчик Pixart 3327 с разрешением до 6200 точек на дюйм. Мышь предлагает различные настройки DPI, максимальное значение составляет 6200 DPI. Скорость движения достигает 220 дюймов в секунду.

Xiaomi Gaming Mouse Lite обеспечивает время отклика менее 1 миллисекунды благодаря микроконтроллеру NXP с 32-разрядной архитектурой ARM. Устройство также получило RGB-подсветку, которая легко настраивается без отдельного программного обеспечения.

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